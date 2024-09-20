Почему казахстанцам не стоит "продавать" свои банковские карты

Некоторые граждане пытаются заработать на "продаже" банковских карт третьим лицам. Такие сделки могут подвести настоящего владельца к уголовной ответственности. Подробности читайте на NUR.KZ.

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Мошенники всегда стараются заранее подготовить для себя пути отхода и для этого очень часто используют других людей, точнее их банковские счета.

Таких граждан называют "дропперами", и по сути они становятся посредниками во всех мошеннических схемах. Интересно, что сами дропперы могут даже не знать о том, что участвуют в преступлениях.

Так, например, как рассказали эксперты из "Лаборатории Касперского", некоторые граждане "продают" реквизиты своих банковских карт людям, которые в этом заинтересованы.

Чаще всего таким образом зарабатывают подростки, ведь их проще всего привлечь заработком, даже если он совсем небольшой.

Как продают карты

Все начинается с найденного в Сети объявления, предлагающего подросткам быстрый и простой заработок. Ничего сложного делать не нужно: достаточно открыть банковскую карточку и передать ее полные реквизиты авторам объявления за вознаграждение.

Интересно, что передав реквизиты, настоящий владелец карты действительно получает деньги, однако дальше по карточке начинают идти сомнительные транзакции.

"Это могут быть сравнительно невинные переводы криптовалютных трейдеров, которым постоянно нужны чужие счета для их операций. А может произойти что-то серьезное. Например, отмывание денег, полученных в результате мошеннической деятельности или торговли наркотиками, или даже переводы, связанные с финансированием терроризма", – рассказывают эксперты.

По сути вся схема строится на том, что подросток не в состоянии заранее предвидеть и оценить возможные неприятности с правоохранительными органами, к которым может привести подобная активность на банковском счете, открытом на его имя.

Иногда мошенническая схема выходит на новый уровень, если карту внезапно блокируют за подозрительные транзакции. В этом случае преступники начинают требовать возврат средств, которые "зависли" на счете.

Опасность заключается в том, что сама жертва может оказаться "между молотом и наковальней": с одной стороны мошенники, которые требуют деньги, а с другой – потенциальные проблемы с полицией из-за подозрительных денежных переводов.

Важно отметить, что данная схема пока получила распространение в России и Беларуси, однако и казахстанцы также могут оказаться жертвами мошенников. Ведь самостоятельно открыть банковскую карту граждане страны могут с 16 лет, и для этого не нужно разрешение родителей или опекунов.

При этом какого-то универсального метода борьбы с мошенниками здесь нет. Единственный вариант не получить лишних проблем и потенциального уголовного преследования – не передавать посторонним людям конфиденциальную информацию.

Поэтому главным защитным механизмом в этом случае может стать лишь беседа. Взрослым нужно четко объяснить своим детям, которые планируют открыть карту, стандартные меры предосторожности и об опасности, которая может возникнуть, если кто-то посторонний получит доступ к ее реквизитам.