К казахстанцам обратились налоговики

Участились случаи фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram от имени руководства Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Об этом 20 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе КГД МФ РК, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве заявили, что сообщения рассылаются интернет-мошенниками.
"В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений. КГД МФ РК призывает доверять только официальным источникам", – говорится в обращении, адресованном казахстанцам.
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