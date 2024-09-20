Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре: календарь

В октябре 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, который станет помощником в планировании отдыха.
Казахстанцы насладятся продолжительным уикендом в честь Дня Республики, который ежегодно отмечается 25 октября. Отметим, что праздник вновь стал выходным днем с 2022 года. В этом году День Республики выпадает на пятницу, поэтому казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут три дня подряд.
Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 26 октября в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в октябре всего 5 дней.
Помимо Дня Республики, октябрь богат на профессиональные праздники.
Отметим, что День Республики – это национальный праздник, который символизирует независимость Казахстана и его государственность. Праздник был впервые учрежден в 1990 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете.
В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.
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