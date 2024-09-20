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20.09.2024, 17:36

Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре: календарь

Новости Казахстана 0 1 765

В октябре 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, который станет помощником в планировании отдыха.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Казахстанцы насладятся продолжительным уикендом в честь Дня Республики, который ежегодно отмечается 25 октября. Отметим, что праздник вновь стал выходным днем с 2022 года. В этом году День Республики выпадает на пятницу, поэтому казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут три дня подряд.

Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 26 октября в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в октябре всего 5 дней.

Расписание выходных в октябре 2024 года:

Пятидневная рабочая неделя:

  • 25 октября, пятница – День Республики, официальный выходной;
  • 26 октября, суббота – обычный выходной;
  • 27 октября, воскресенье – обычный выходной.

Шестидневная рабочая неделя:

  • 25 октября, пятница – День Республики, официальный выходной;
  • 26 октября, суббота – рабочий день;
  • 27 октября, воскресенье – обычный выходной.

Помимо Дня Республики, октябрь богат на профессиональные праздники.

  • 1 октября – День радио и День работников высшего образования.
  • 5 октября – День учителя, когда страна чествует своих педагогов.
  • 6 октября – День работников оборонной промышленности.
  • 10 октября – День профессиональных союзов Казахстана.
  • 14 октября – День работников стандартизации.
  • 19 октября – День спасателя.
  • 20 октября (третье воскресенье октября) – День работника лесного хозяйства.
  • 24 октября – День библиотекаря.
  • 27 октября (последнее воскресенье октября) – День работников системы социальной защиты.
  • 29 октября – День работников охранных организаций.

Отметим, что День Республики – это национальный праздник, который символизирует независимость Казахстана и его государственность. Праздник был впервые учрежден в 1990 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете.

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.

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