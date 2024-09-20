В Минобороны ответили на предложение отменить срочную службу или изменить призывной возраст

Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года ответил на петиции с требованием отменить срочную воинскую службу и изменить призывной возраст, сообщает Zakon.kz.