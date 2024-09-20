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20.09.2024, 18:42

В Минобороны ответили на предложение отменить срочную службу или изменить призывной возраст

Новости Казахстана 0 620

Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года ответил на петиции с требованием отменить срочную воинскую службу и изменить призывной возраст, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Шайх-Хасан Жазыкбаев считает, что нельзя приостанавливать срочную воинскую службу.
"Приостанавливать срочную службу нельзя. Мы в ее рамках можем организовать базовую подготовку молодых людей и далее они зачисляются в запас. Если будет угроза независимости страны, то кто встанет на ее защиту? Контрактная армия – это хорошо, но это может ударить по бюджету страны", – считает он.
Его поддержал депутат Мажилиса Константин Авершин.
Не надо забывать, что основная задача срочной воинской службы – как можно большее количество населения научить пользоваться огнестрельным оружием и находиться в условиях казармы. Большинство, я часто работаю с молодежью, не знают с какой стороны подойти к автомату. Нас всего 20 млн, а территория очень богатая и очень большая, поэтому как можно большее количество населения должно уметь защитить свою родину с оружием в руках. Второй момент. Мы, как депутаты, участвуем в рассмотрении бюджета. Сейчас никакого бюджета не хватит содержать полностью профессиональную армию", – заявил депутат.
Он не поддерживает и просьбу казахстанцев повысить возраст призыва с 18 до 20 лет.
"Почему призыв с 18 лет? Были глубокие исследования в советское время. Тогда очень глубоко и всесторонне подходили к этим вопросам. Вообще, в этом возрасте у юношей начинаются гормональные изменения, и изменения в психике следуют изменениям физиологическим. И в этот момент надо было, чтобы из юношей мы сделали мужчин. Все исходило из физиологических особенностей, поэтому призывают в ряды Вооруженных сил с 18 лет", – отметил депутат.

Вице-министр обороны однако добавил, что повышение призывного возраста требует комплексного изучения.

"Чтобы повысить возраст призыва до 20 лет, нужно получается и возраст приема в первый класс поднять до 10 лет? Так получается? И как раз к 20 годам он окончит школу... Вооруженные силы - это не обособленный госорган, в нем отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы повысить возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу, а если не изменим время приема в школу - в дальнейшем - с 17 до 20 лет чем он будет заниматься? Это очень важный вопрос, его нужно рассматривать вкупе и сообща с министерством просвещения и другими структурами, в целом, пересмотреть и преобразовать сферу жизни граждан Казахстана", – добавил  Шайх-Хасан Жазыкбаев.

2 сентября 2024 года на официальном портале ePetition.kz появилась петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу". Ее авторы просят пересмотреть призывной возраст в Казахстане.

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