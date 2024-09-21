Назван обновленный тренерский штаб команды Казахстана по боксу

Стал известен обновленный тренерский штаб мужской команды Казахстана по боксу, передает «Голос народа».
Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации по боксу, главным тренером стал Кайрат Сатжанов. Должность старшего тренера досталась Аскару Еркебаеву.
Тренеры: Ильяс Оралбеков, Нуркен Андасов, Азамат Макажанов, Талгатбек Жакпеков, Нуржан Насанов
«Отметим, что приведенный выше список тренеров в будущем дополнится. Кадровые решения будут приняты после чемпионата страны в декабре», - отмечается в сообщении НОК.
Комментарии0 комментарий(ев)