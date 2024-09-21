Назван обновленный тренерский штаб команды Казахстана по боксу

Стал известен обновленный тренерский штаб мужской команды Казахстана по боксу, передает « Голос народа ».

фото: НОК РК

Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации по боксу, главным тренером стал Кайрат Сатжанов. Должность старшего тренера досталась Аскару Еркебаеву.

Тренеры: Ильяс Оралбеков, Нуркен Андасов, Азамат Макажанов, Талгатбек Жакпеков, Нуржан Насанов