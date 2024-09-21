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20.09.2024, 20:07

Выплаты по кредитам на миллиарды тенге приостановили срочникам в Казахстане

Новости Казахстана 0 710

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухан Басхожаев на брифинге СЦК рассказал, сколько средств должны банкам солдаты-срочники, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Тлеухан Басхожаев сообщил, что солдаты-срочники получают отсрочку в части выплаты кредитов.

"Солдаты срочной службы - парни 18-19 лет, приходя в армию (уже должны банкам - прим. ред.). У нас приостановлены кредиты у солдат срочной службы на сумму более 2 млрд тенге. А вообще более 40 тысяч солдат должны банкам более 7 млрд тенге", - сказал он.

Напомним, также сегодня замминистра обороны на вопрос о поборах в армии заявил, что солдаты-срочники просят деньги у родителей на сладости, а не по требованию офицеров. Он попросил не перечислять денег срочникам: по его словам, все необходимое солдат может приобрести на свои выплаты.

Еще журналисты попросили замминистра обороны прокомментировать петицию против воинской службы в Казахстане. На что Жазыкбаев ответил, что срочную службу приостанавливать нельзя, ведь в случае угрозы стране будет некому встать на ее защиту. А контрактная армия, по его словам, может ударить по бюджету страны.

Был задан вопрос и о другой петиции, авторы которой требовали повысить возраст призыва в армию с 18 до 20 лет. На что замминистра ответил, что вооруженные силы - не обособленный госорган, там отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы поднять возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу.

Отметим, также сегодня на брифинге СЦК вице-министр обороны назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

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