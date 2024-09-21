Действительно ли "Цефтриаксон" является смертельно опасным препаратом – ответ врачей

В Казнете появилась рассылка, в которой один из популярных антибиотиков стали называть смертельно опасным препаратом, сообщает Zakon.kz .

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На это накануне, 20 сентября 2024 года, отреагировали в пресс-службе ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".

В мессенджерах WhatsApp распространяется информация о случаях летального исхода после применения инъекций лекарственного препарата "Цефтриаксон". Предупреждаем, что данная информация является недостоверной, - говорится в заявлении.

В управлении также подчеркнули, что в медицинских организациях Костанайской области данные случаи не зарегистрированы.