Действительно ли "Цефтриаксон" является смертельно опасным препаратом – ответ врачей

В Казнете появилась рассылка, в которой один из популярных антибиотиков стали называть смертельно опасным препаратом, сообщает Zakon.kz.
На это накануне, 20 сентября 2024 года, отреагировали в пресс-службе ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".
В мессенджерах WhatsApp распространяется информация о случаях летального исхода после применения инъекций лекарственного препарата "Цефтриаксон". Предупреждаем, что данная информация является недостоверной, - говорится в заявлении.
В управлении также подчеркнули, что в медицинских организациях Костанайской области данные случаи не зарегистрированы.
Также сообщаем, что за размещение и распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах, на порталах открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, предусмотрена ответственность согласно статье 274 УК РК", - заключили в пресс-службе ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".
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