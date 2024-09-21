Заключенные устроили бунт в колонии Туркестанской области

Двоим военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС нанесены незначительные телесные повреждения, передает ИА «NewTimes.kz».
В соцсетях опубликовали информацию, что в Толебийском районе Туркестанской области произошел бунт осужденных при выполнении массового обыска.
Это вызвало недовольство осужденных, выразившееся в массовом неповиновении, - сообщают источники.
В КУИС прокомментировали произошедшее.
В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания, - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК.
В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы.
В данный момент ситуация стабилизирована.
Двоим военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС нанесены незначительные телесные повреждения, оказана медицинская помощь.
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