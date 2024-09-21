Заключенные устроили бунт в колонии Туркестанской области

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В соцсетях опубликовали информацию, что в Толебийском районе Туркестанской области произошел бунт осужденных при выполнении массового обыска.

Это вызвало недовольство осужденных, выразившееся в массовом неповиновении, - сообщают источники.

В КУИС прокомментировали произошедшее.

В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК.

В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы.

В данный момент ситуация стабилизирована.

Двоим военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС нанесены незначительные телесные повреждения, оказана медицинская помощь.