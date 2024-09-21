Астанчанин помял печенье в супермаркете и был оштрафован

Штраф за хулиганство получил житель Астаны, который испортил товар в супермаркете. В суде мужчина вину не признал, пояснив что хотел показать помятое печенье на кассе, где якобы отсутствовала маркировка, передает ИА «NewTimes.kz».

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Согласно материалам дела, нарушитель, находясь в супермаркете, бросал печенье, взятое с прилавка, в корзину и кулаком приминал его. Но, свою вину он не признал и пояснил, что ранее в этом магазине неоднократно наблюдал выставленный на реализацию некачественный товар (без маркировки). Когда он пришел в очередной раз, решил собрать этот товар и предоставить кассиру с целью проверки, чтобы предотвратить реализацию некачественной продукции.

Факт совершения правонарушения подтверждается данными, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции и объяснительными потерпевшей стороны. С учетом вышеизложенных обстоятельств, постановлением суда Д. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП с назначением административного взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП, - заявили в пресс-службе суда Астаны.

Постановление суда не вступило в законную силу.