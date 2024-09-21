13 тысяч вейпов вынесли полицейские из стоматологии в Алматы

В незаконной торговле вейпами подозревают жителя Алматы, который хранил запрещенный товар в одной из алматинских стоматологий. Полиция обнаружила на складе клиники 13 тысяч курительных приборов, сообщает Zakon.kz .

Фото: пресс-служба МВД РК

В пресс-службе МВД рассказали, что по данному факту был задержан 32-летний мужчина, ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса. Он дал признательные показания.

По его словам, с целью незаконного обогащения он осуществлял подпольную реализацию запрещенных вейп-устройств, организовав склад для временного хранения в клинике у своего знакомого. По данному факту Управлением полиции Медеуского района расследуется уголовное дело, - сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Асхат Даулетияров.

Напомним, с 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. В Уголовный кодекс РК добавлена статья 301-1 "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них".