Школьница выпала из окна многоэтажки в Алматы

В соцсетях распространяется информация о том, что в Бостандыкском районе Алматы с 13-го этажа выпала школьница. В полиции возбудили уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform .

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Сообщается, что трагедия произошла в жилом комплексе «Сезам».

В пресс-службе департамента полиции города отметили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

Кроме того, в полиции уточнили, что «распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствует действительности».

Департамент полиции города предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает руководствоваться данными из официальных источников.

Недавно в Алмалинском районе Алматы две девочки выпали из окна многоэтажки. Полиция возбудила дело. Позже в управлении образования в связи с трагическим событием создали комиссию по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов.