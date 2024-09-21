Издевательства подростков над сверстником попали на видео

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над сверстником. Полиция возбудила уголовное дело, передает Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

На кадрах видео, размещенного в соцсетях, запечатлено, как подросток сначала бьет сверстника палкой по руке, а затем со всей силы кулаком в лицо, из-за чего последний падает на землю. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области.