Издевательства подростков над сверстником попали на видео

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над сверстником. Полиция возбудила уголовное дело, передает Tengrinews.kz.
На кадрах видео, размещенного в соцсетях, запечатлено, как подросток сначала бьет сверстника палкой по руке, а затем со всей силы кулаком в лицо, из-за чего последний падает на землю. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью полицейскими возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании факта, - сообщили в полиции Алматинской области.
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