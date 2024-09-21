Дильназ Ахмадиева обратилась к тарологу

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева не теряла зря времени на дне рождения Турсена Алагузова и пообщалась с высшими силами, передает Liter.kz .

Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva/

День рождения супруга продюсера Баян Алагузовой собрал не только звезд экрана, но и тарологов, нумерологов и других лиц.

Дильназ Ахмадиева решила воспользоваться ситуацией и спросила у таролога: выйдет ли она замуж?

Она вытащила аж пять карт… Сначала говорит мыши и гроб, испугалась… Оказывается это означает законченный период жизни… Теперь новое: ребенок, корабль и сердце! Ребята, начало чего-то нового. Меня ждет большая и сильная любовь, - рассказала певица.

Таролог добавила, что это произойдет в ближайшие два года.