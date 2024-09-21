Казахстанца объявили в розыск в Южной Корее

Инцидент произошел вечером 20 сентября на скоростной автомагистрали Чонбу в Ансоне (провинция Кенгидо). Казахстанец, управляя автомобилем, столкнулся с другим авто.

Посредник по трудоустройству, который прибыл на место происшествия после получения звонка об аварии, сообщил полиции о том, что гражданин А. не имеет документов, после чего полиция повезла нарушителя в участок для выяснения обстоятельств.

В 21:20, в тот момент, когда они находились рядом с оборудованием для распознавания отпечатков пальцев, чтобы войти в здание, задержанный оттолкнул полицейских и сбежал. По предварительным данным известно, что казахстанец имел разрешение на пребывание в Корее только до июля этого года, - говорится в сообщении.