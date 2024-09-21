Казахстанца объявили в розыск в Южной Корее

Полиция Южной Кореи объявила в розыск 20-летнего гражданина Казахстана, совершившего аварию и сбежавшего от полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал Вся Корея, передает Tengrinews.kz.
Инцидент произошел вечером 20 сентября на скоростной автомагистрали Чонбу в Ансоне (провинция Кенгидо). Казахстанец, управляя автомобилем, столкнулся с другим авто.
Посредник по трудоустройству, который прибыл на место происшествия после получения звонка об аварии, сообщил полиции о том, что гражданин А. не имеет документов, после чего полиция повезла нарушителя в участок для выяснения обстоятельств.
В 21:20, в тот момент, когда они находились рядом с оборудованием для распознавания отпечатков пальцев, чтобы войти в здание, задержанный оттолкнул полицейских и сбежал. По предварительным данным известно, что казахстанец имел разрешение на пребывание в Корее только до июля этого года, - говорится в сообщении.
По словам полицейских, к задержанному гражданину не было применено никаких мер физического воздействия, поскольку он поехал с ними добровольно.
"В настоящий момент ведется поиск беглеца", - сообщили в полиции.
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