В Караганде дикий беркут охотился на кур (видео)

В Караганде в районе Центральной обогатительной фабрики "Сабурханская" обнаружили беркута, который охотился на кур. Спасатели поймали птицу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Фото: Pixabay

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Карагандинской области, пернатого хищника передали в зоопарк города, где ему окажут необходимую помощь.

Спасатели действовали быстро и слаженно. Теперь беркута ждут условия, соответствующие его природным потребностям, отмечается в публикации.