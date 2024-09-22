Устроивших стрельбу в баре ищут в Алматы

Конфликт произошел в субботу в лаундж-баре "Мята" на пересечении улиц Жандосова и Гагарина в Алматы. На место прибыли полицейские, скорая помощь, судмедэксперты, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото корреспондента Tengrinews.kz

По словам прохожих, произошла драка была с перестрелкой. В пресс-службе Департамента полиции города сообщили, что по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми, - сообщили в пресс-службе.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.