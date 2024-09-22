Ребенок проглотил магниты и умер в Костанае: на врачей завели уголовное дело

Трехлетний мальчик из Рудного проглотил 10 магнитов, его доставили в Костанайскую областную детскую больницу, где он позже скончался. Спустя месяц на врачей завели уголовное дело. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дамир Хамитов, который занимается этим делом, передает Tengrinews.kz .

Фото предоставлено Анной Агарковой

Теперь у полицейских есть все основания начать досудебное расследование, отметил он.

Добились регистрации уголовного дела в ЕРДР по статье 317 части 3 Уголовного кодекса в Северном отделе полиции города Костанай в отношении врачей по факту смерти маленького Саши, проглотившего 10 магнитов. Теперь следствие будет проводиться в сторону врачей, оказавших ненадлежащую медицинскую помощь на основании судебно-медицинской экспертизы и заключения комитета фармацевтического контроля. Виновные должны понести наказание за смерть ребенка!, - написал юрист.

Хамитов сообщил, что департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля провел проверку по факту смерти и установил, что медицинская помощь была оказана ребенку с нарушением клинических протоколов диагностики и лечения "инородное тело пищевода у детей", "сепсис", "перитонит".