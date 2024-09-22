Почему для молодых казахстанцев иметь пузико - это норма

В Казахстане от ожирения страдают 5,5 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи - старше 18 лет. Почему некоторые казахстанцы очень рано набирают лишний вес, читайте в материале Tengri Life .

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По данным Министерства здравоохранения, за 6 месяцев этого года диагноз "Ожирение" услышали 5 522 казахстанца. Из них в возрасте до 14 лет - 1 669 человек, дети 15-17 лет - 580 человек, 18 лет и старше - 3 273 человека.

По итогам 2023 года ожирением в Казахстане страдали 8 883 человека, из них 3 341 мужчина и 5 542 женщины. В возрасте до 14 лет – 2 368 человек: 1 272 мальчика и 1 096 девочек. Дети 15-17 лет - 718 человек: 359 мальчиков и столько же девочек. В возрасте 18 лет и старше - 5 797 человек: 1 710 мужчин, 4 087 женщин, - сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

С 2022 года людей с ожирением в нашей стране стало больше. Тогда было зарегистрировано 8 548 человек с таким диагнозом.

Почему казахстанцы рано набирают лишний вес?

Как отметили в Минздраве, избыточный вес и ожирение – это фактор риска многих неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, диабета второго типа, хронических респираторных заболеваний, в последующем приводящих к инвалидности или смерти. Неинфекционные заболевания - одна из основных причин смертности.

Растущая распространенность избыточного веса и ожирения стала глобальной проблемой во многих странах.

Главные причины ожирения скрываются в низкой физической активности и нездоровых привычках питания, таких как употребление фастфуда, сахаросодержащих напитков, сладких блюд, а также недостаток фруктов и овощей в рационе, однообразное питание с преобладанием пищи с высоким содержанием сахаров, жиров и соли, - заявили в министерстве.

По словам нутрициолога, основателя международного института интегративной нутрициологии в Актау Лауры Батыровой, животы и лишний вес у молодежи стали нормой из-за стресса, малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

В Казахстане действительно наблюдается тенденция набора лишнего веса как у молодых людей, так и у школьников. Врачи отмечают инсулинрезистентное состояние таких пациентов, то есть повышение инсулина в анализах, что может привести к преддиабетическому состоянию либо диабету второго типа.

Основные причины лишнего веса у молодежи - это, в первую очередь, углеводное питание, пустые углеводы в основном: фастфуд, сладкие соки, газированные напитки. Ситуация отягощается тем, что в фастфуде очень много трансжиров. Это может провоцировать проблемы как с поджелудочной железой, например, панкреатит, а также диабет, даже первого типа, - рассказала Лаура Батырова.

Она добавила, что некоторые молодые люди, у кого есть животы, подвержены фиброзу либо гепатозу печени. Также большой лишний вес может привести к онкологии, инсультам и инфарктам.

Что делать, чтобы не набрать лишний вес?

Для того, чтобы избежать вышеуказанных проблем, казахстанцам, склонным к лишнему весу, важно модифицировать образ жизни.

Что входит в модификацию? В первую очередь - это физическая активность. Второе – это сон. Он очень важен. Потому что, когда мы не ложимся спать вовремя, мы будем набирать вес, так как на следующий день мы будем чувствовать голод. Выработка и чувствительность гормонов лептина и грелина нарушается, поэтому на следующий день будет очень сильно тянуть к пустым углеводам, - объяснила нутрициолог.

Не стоит увлекаться и безуглеводной диетой, заменяя углеводы белками и жирами. Проще говоря - все должно быть в меру.

Белки и жиры нужно включать в рационе питания, но они должны быть правильными. Есть список правильных жиров. Они дают чувство полного насыщения, в результате и меньше будет тянуть к пустым углеводам и перекусам. К полезным жирам относятся кокосовое, оливковое масла, животный жир, орехи, авокадо, - рассказала эксперт.

Лаура Батырова также посоветовала молодым людям уменьшить количество перекусов, особенно вредных. Питаться можно три раза в день, и главное - не пропускать завтрак. Он должен быть белково-жировым и содержать клетчатку. Это может быть омлет, вареное яйцо, овощи и сложные углеводы.