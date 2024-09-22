Жена Кайрата Нуртаса рассказала, что делает ее счастливой

В своей жизни мне приходится следовать нескольким направлениям. Это работа по дому, воспитание детей, творчество (театр, кино, блоггинг) и другое. Вроде бы все важно. И все же: “Что для меня важнее всего?”. Эта мысль беспокоит меня в последнее время. Я поняла, что самое главное, - это я, - пишет Абдукаримова.

Актриса ответила, что находит счастье в гармонии с собой.

Я не думаю, что смогу сделать все. Моя цель – быть счастливой. Только в счастливом состоянии я могу подарить свое тепло и доброту, любовь и заботу себе, своей семье и окружающим.Я заметила, что счастье находишь только тогда, когда находишься в гармонии с самим собой, а не в своем окружении. Новое окружение, новые отношения, модная одежда не сделают вас счастливыми. Настоящее счастье — это мир в твоем сердце и живой румянец твоего лица, блеск в глазах без всякой причины, - добавила она.