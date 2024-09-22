Упала и пролежала несколько дней: участковый спас пожилую женщину в Алматы

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Старший лейтенант полиции Алишер Болатханов во время поквартирного обхода на своем участке отреагировал на информацию о том, что пожилая женщина, проживающая в одном из домов по улице Муратабаева, несколько дней не выходит из квартиры и не отвечает на телефонные звонки.