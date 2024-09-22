Упала и пролежала несколько дней: участковый спас пожилую женщину в Алматы

Участковый инспектор спас пожилую женщину в Алматы. Он первым забил тревогу и вскрыл дверь, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
Старший лейтенант полиции Алишер Болатханов во время поквартирного обхода на своем участке отреагировал на информацию о том, что пожилая женщина, проживающая в одном из домов по улице Муратабаева, несколько дней не выходит из квартиры и не отвечает на телефонные звонки.
Участковый инспектор сразу же забил тревогу, поскольку знал, что бабушка живет одна и могла оказаться в беде. Информировав соответствующие службы, он принял меры для вскрытия двери. Бабушка лежала на полу в спальне, была в сознании, но передвигаться не могла. Она нуждалась в экстренной помощи медиков. Выяснилось, что пожилой женщине внезапно стало плохо, она упала и несколько дней пролежала в этом состоянии. Благодаря оперативной реакции участкового инспектора удалось предотвратить возможные необратимые последствия для жизни и здоровья бабушки, - поделился деталями спасательной операции начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.
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