Курсант пограничной академии КНБ сбросился с многоэтажки в Алматы, факт подтвердили в департамента полиции, передает « Голос народа ».

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Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык.

«По данному факту Управление полиции Медеуского района возбудило уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении ДП.

Казахстан буквально захлестнула волна трагедий в армии. Ежедневно происходят случаи гибели военнослужащих.

19 сентября в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозкого гарнизона.