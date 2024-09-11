Курсант пограничной академии КНБ сбросился с многоэтажки в Алматы, факт подтвердили в департамента полиции, передает «Голос народа».
Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык.
«По данному факту Управление полиции Медеуского района возбудило уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении ДП.
Казахстан буквально захлестнула волна трагедий в армии. Ежедневно происходят случаи гибели военнослужащих.
19 сентября в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозкого гарнизона.
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