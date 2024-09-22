Названы "неудобные" вопросы, задаваемые казахстанцам на собеседовании

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Согласно проведенного среди пользователей опроса, вопросы о политических взглядах и семейном положении оказались для соискателей самыми некомфортными.

Результаты показали, что такие темы вызывают дискомфорт у значительной части кандидатов. У 75% респондентов на собеседовании уточняли семейное положение и планы на будущее, 12% - просили рассказать о своих детях, 6% соискателей просили поделиться политическими взглядами. Вопросы о сексуальной ориентации задавали лишь 2% респондентов. Тем не менее, 70% считают, что неудобные вопросы не оказали влияния на их трудоустройство, - сообщила менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова.

По мнению казахстанцев, чаще всего неудобные вопросы задают при приеме на работу в сфере услуг - 18%, бухгалтерии и финансах - 15%, маркетинге - 12%, продажах - 10%, а также юриспруденции - 6%. Реже всего в сфере медицины - 3%, промышленности и IT - по 2%.