Гибель курсанта Погранакадемии в Алматы прокомментировали в КНБ

В Комитете национальной безопасности прокомментировали смерть курсанта Пограничной академии в Алматы сегодня ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

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22 сентября во дворе многоэтажного жилого дома Алматы обнаружено тело курсанта 3 курса, находившегося в очередном увольнении. Причина смерти - падение с высоты. Органами полиции начато досудебное расследование. Мотивы и обстоятельства устанавливаются, - сообщается на официальном сайте КНБ.

Напомним, сегодня ночью в Алматы погиб 19-летний курсант Пограничной академии КНБ. Согласно информации в соцсетях, он спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

Вчера в Петропавловске в подвале одного из домов города обнаружили тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Перед этим, 19 сентября, в области Абай в квартире нашли тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются.

Также недавно в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения.

На днях министр обороны отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии.