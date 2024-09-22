12 тысяч зрителей хором спели известную казахскую песню «Анашым» во время молодежного фестиваля You Fest, передает «Голос народа» со ссылкой на столичный акимат.

Фото: кадр из видео

Популярная и давно всеми знакомая песня Марата Омарова «Анашым» была посвящена всем мамам, и весь зал объединился в одном порыве, создавая незабываемую атмосферу единства и гордости за родную культуру.

Фестиваль You Fest — не просто музыкальное событие, а настоящее движение, способствующее развитию казахстанской молодежи и культуры.