Деньги в бюстгальтере пыталась пронести женщина в СИЗО Астаны

Деньги в бюстгальтере пыталась пронести мать подследственного в СИЗО Астаны, передает Liter.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Факт передачи подследственному денежных средств в сумме семи тысяч тенге предотвратили сотрудники СИЗО Астаны.
Так, при досмотре жительницы Туркестанской области, прибывшей на свидание к сыну, содержащемуся в СИЗО Астаны, в бюстгальтере обнаружены и изъяты деньги в размере семи тысяч тенге.
При опросе по указанному факту гражданка пояснила, что забыла положить указанные средства в ячейку хранения.
В связи с данным инцидентом в отношении женщины составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 481 КоАП РК “Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов”.
Напоминаем, что согласно действующему законодательству подозреваемым и обвиняемым запрещается иметь при себе предметы, вещества и продукты питания, которые запрещены к хранению и использованию в соответствии с требованиями закона. Также запрещено хранить и пользоваться ими, в том числе и денежными средствами. Сокрытие от досмотра или передача подозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов, вопреки установленным правилам, влекут за собой ответственность согласно законодательству, - отметил начальник СИЗО Санат Рамазанов.
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