Деньги в бюстгальтере пыталась пронести женщина в СИЗО Астаны

Деньги в бюстгальтере пыталась пронести мать подследственного в СИЗО Астаны, передает Liter.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Факт передачи подследственному денежных средств в сумме семи тысяч тенге предотвратили сотрудники СИЗО Астаны.

Так, при досмотре жительницы Туркестанской области, прибывшей на свидание к сыну, содержащемуся в СИЗО Астаны, в бюстгальтере обнаружены и изъяты деньги в размере семи тысяч тенге.

При опросе по указанному факту гражданка пояснила, что забыла положить указанные средства в ячейку хранения.

В связи с данным инцидентом в отношении женщины составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 481 КоАП РК “Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов”.