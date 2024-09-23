Избранные: кто в последние 2 года получил больше всего денег от «Банка для своих»?

На неделе с критикой отечественных финансовых институтов, призванных вкладывать немалые деньги в развитие казахстанской экономики, выступил глава ВАП Алихан Смаилов. В частности, главный ревизор отметил, что половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО «БРК» за пять лет приходится на отдельных привилегированных казахстанцев. Стоит отметить, что такой подход БРК к работе в 2022 году критиковал президент РК. Получается, за прошедшие годы ничего не изменилось? «Голос народа» решил изучить кому выдавал кредиты Банк развития Казахстана в последнее время и кто конкретно входит в число тех «избранных», о которых говорят с высоких трибун.

Коллаж: Голос народа

Кого финансирует БРК в 2024 году?

На сайте Банка развития Казахстана в статусе «одобренные к финансированию» значатся 6 проектов за 2024 год.

Больше всех денег – целый миллиард долларов, в этом году одобрили к финансированию для АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол». Деньги немалые, но и цель благая: восстановление автомобильных дорог общего пользования республиканского значения. Кредитная линия открыта на 10 лет, в долларах и юанях, с плавающей ставкой.

Стоит отметить, что проект будет финансироваться полностью на деньги БРК – сам «Казавтожол», согласно официальной документации, в восстановление казахстанских дорог средств выделять не будет.

На втором месте по размеру выделенного кредита - АО «Казахстанский электролизный завод», конечные бенефициары которого – евразийская тройка: Патох Шадиев, Александр Машкевич и вдова Алиджана Ибрагимова – Мукадасхан Ибрагимова.

Им главный финансовый институт Казахстана «отсыпал» щедрой рукой 178 млн долларов США (более 85 млрд тенге по курсу 478 тенге за доллар) на 10 лет под плавающую ставку 5yLPR+1,99% годовых. Еще 36 млн долларов заемщик изыщет в собственных активах.

Деньги пойдут на строительство ветровой электростанции «Хромтау». И, хотя основатели Eurasian Resources Group действительно много и часто занимают у БРК, в этом проекте соучредителем выступает правительство Казахстана. Да и об энергодефиците, который испытывает Казахстан, говорить лишний раз не приходится.

Замыкает тройку лидеров финансирования текущего года - ТОО «Компания «Саламат». Ей БРК выделил 5 млрд тенге под 6,38% годовых до 25 мая 2026 года. Деньги нужны для выхода компании на экспортные рынки.

К слову, фирма уже экспортирует свою продукцию в такие страны как Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Китай, Туркменистан и Ирак.

Еще одна компания, получившая крупную ссуду в текущем году - ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции». Ему Банк развития Казахстана выделил 1 млрд тенге под 5,7% годовых на 18 месяцев для выхода на экспортные рынки.

Тут вновь вспоминается заключение ВАП, в котором говорится о том, что АО «БРК» имеет несколько схожих по целевой направленности программ финансирования экспортеров с различными предельными ставками вознаграждения. Это создает риски предоставления более дешевых кредитов определенным заемщикам, что подрывает основы равноправного доступа к таким мерам.

И вот они – две компании, которых получили предэкспортное финансирование. Но одна под 6,38% годовых, а другая под 5,7%.

Стало ли причиной сниженной ставки для Макинского завода теплоизоляции то, что один из его учредителей - АО «Baiterek Venture Fund», дочернее предприятие НУХ «Байтерек»? Сам БРК тоже является дочерним предприятием этого холдинга.

Остальные 2 проекта, профинансированные в 2024 году, получили по 105 млн тенге на предэкспортное финансирование по плавающей ставке Hibor+2,04% годовых.

Примечательно, что руководит обоими проектами один человек – Оспанов Бахтияр Султанбекович.

Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале сообщает, что в 2021 году данный человек трудился заместителем председателя правления АО «Казагрофинанс», еще одной «дочки» холдинга «Байтерек».

Еще не вечер?

Если сравнивать статистику прокредитованных БРК проектов за 2024 и 2023 год складывается впечатление, что финансовый институт стал гораздо осмотрительнее в вопросе выделения денег. Потому что по итогам 2023 года квазигосударственные банкиры профинансировали 26 проектов.

Среди тех, кто получил льготный кредит в 2023 году – владелец Alageum Group Сайдулла Кожабаев. Ему БРК выдал в прошлом году несколько кредитов: 7 млрд на предэкспортное финансирование для Уральского трансформаторного завода, а также 3 млрд на предэкспортное финансирование для Кентауского трансформаторного завода.

Еще один «завсегдатай» кредитного отдела Банка Развития Казахстана – олигарх Серикжан Сейтжанов. В прошлом году ему выдали:

- 64,5 млрд тенге на строительство завода по производству каустической соды, ПВХ, карбид кальция в Туркестанской области;

- 17 млрд тенге на строительство второй очереди завода по производству цианида натрия;

- 3 млрд тенге на предэкспортное финансирование ТОО «Talas Investment Company;

- 3 млрд тенге на предэкспортное финансирование ТОО «Стандарт Цемент».

Итого – почти 90 млрд открытой только за прошлый год кредитной линии для всего одной семьи из Туркестанской области.

Среди других известных широкой публике получателей кредитов от БРК в прошлом году – сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Нурхан и Нуржан и владельцы АО «Казахмыс» Владимир Ким и Эдуард Огай через заводы «Казфосфат» и «НДФЗ», уже взявшие «свое» и в 2024 – владельцы корпорации ERG Шодиев-Машкевич-Ибрагимовы и многие другие.

Впрочем, Банк развития Казахстана тоже можно понять: финансовый институт кредитует многомиллиардные проекты, кто, кроме известных олигархов, за них сможет взяться?

Вот и получается, что как не старался бы БРК быть прозрачнее, в итоге получается, что деньги поступают узкому кругу одних и тех же богатеев.