Автомобиль с казахстанским послом подорвался на мине в Пакистане

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию. Известно, что в результате инцидента погиб один человек.

«Ранены трое полицейских, один погиб. Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад. Послы направлялись в город Сват для участия в Конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой Исламабада», – отметил Айбек Смадияров.

Как заявил официальный представитель МИД, казахстанский посол уже в Исламабаде и находится в безопасности.