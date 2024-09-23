Автомобиль с казахстанским послом подорвался на мине в Пакистане

В провинции Хайбер-Пухтунхва 22 сентебря на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, среди которых был казахстанский дипломат, передает ИА «NewTimes.kz».
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию. Известно, что в результате инцидента погиб один человек.
«Ранены трое полицейских, один погиб. Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад. Послы направлялись в город Сват для участия в Конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой Исламабада», – отметил Айбек Смадияров.
Как заявил официальный представитель МИД, казахстанский посол уже в Исламабаде и находится в безопасности.
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