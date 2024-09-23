18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.05
534.57
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.09.2024, 07:04

Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся

Новости Казахстана 0 342 Модератор 4

В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека. Соответственно, половина - это 6 122 342 человека.

"Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании", - сообщили в ЦИК в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Сколько казахстанцев придут на референдум, чтобы проголосовать за или против строительства АЭС, станет понятно по результатам общей явки в день голосования - 6 октября.

В Центризбиркоме также объяснили, какие бюллетени для голосования будут признаны недействительными.

"Недействительными бюллетенями при подведении итогов референдума признаются бюллетени неустановленного образца, в которых отсутствует подпись члена участковой комиссии референдума, в которых не отмечен ни один из вариантов ответов на вопрос, вынесенный на референдум, в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей", - отметили в ЦИК.

Признанные действительными бюллетени могут не учитываться при подсчете, если в них отмечены сразу оба варианта ответов на вопрос, вынесенный на референдум.

Напомним, в бюллетене для голосования на референдуме по АЭС казахстанцам предложат ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)". Как будет выглядеть бюллетень, можно посмотреть здесь.

Напомним: 2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Референдум состоится 6 октября.

Организация и проведение республиканского референдума возложены на Центризбирком, выполняющий функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избиркомы.

На проведение референдума потратят 15,5 миллиарда тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?