Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся

В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент Tengrinews.kz .

Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека. Соответственно, половина - это 6 122 342 человека.

"Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании", - сообщили в ЦИК в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Сколько казахстанцев придут на референдум, чтобы проголосовать за или против строительства АЭС, станет понятно по результатам общей явки в день голосования - 6 октября.

В Центризбиркоме также объяснили, какие бюллетени для голосования будут признаны недействительными.

"Недействительными бюллетенями при подведении итогов референдума признаются бюллетени неустановленного образца, в которых отсутствует подпись члена участковой комиссии референдума, в которых не отмечен ни один из вариантов ответов на вопрос, вынесенный на референдум, в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей", - отметили в ЦИК.

Признанные действительными бюллетени могут не учитываться при подсчете, если в них отмечены сразу оба варианта ответов на вопрос, вынесенный на референдум.

Напомним, в бюллетене для голосования на референдуме по АЭС казахстанцам предложат ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)". Как будет выглядеть бюллетень, можно посмотреть здесь.

Напомним: 2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Референдум состоится 6 октября.

Организация и проведение республиканского референдума возложены на Центризбирком, выполняющий функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избиркомы.

На проведение референдума потратят 15,5 миллиарда тенге.