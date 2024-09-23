Мама Салтанат Нукеновой опубликовала трогательный пост в память о дочери

"Я все эти месяцы просыпаюсь и ложусь спать с именем моей дочи, Салта всегда в моих мыслях и в каждой клеточке моего тела. Боль в душе - это уже неотъемлемая часть моей оставшейся жизни, у нас забрали солнце и душу нашего дома.

На встрече с мамами в Астане, потерявшими своих детей, я испытала весь спектр чувств и эмоций и еще раз убедилась, что моя Салта в раю. В легком платьице улыбается и помогает нам оттуда, чтобы я, папа и брат жили дальше. На встрече, в коментариях и где бы я ни была - люди подходят и обнимают, говорят, как они любят Салту и нашу семью. От всей души благодарю за всю поддержку, которую мы до сих получаем!", - написала Жумагуль Нукенова. Публикацию она сопроводила памятными кадрами с дочерью.