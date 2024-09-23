Хочешь мира: как отличаются расходы Казахстана на оборону от других стран

По данным министерства финансов, в общем на оборону страны в текущем году потратят 1,3 трлн тенге ($2,7 млрд по итогам торгов на KASE 20 августа).

Однако по прошествии полугода в данную отрасль пока влили меньше половины (45,4%) от запланированного бюджета – 596,9 млрд тенге, или $1,2 млрд.

LS подготовил инфографику о том, как изменились расходы на оборону в Казахстане и других странах с 2019 года.

В 2019 году военные траты в Казахстане составили $1,8 млрд. В 2022 году снизились до $1,1 млрд, затем немного выросли в 2023-м – $1,2 млрд. Такие данные приводит институт исследования проблем мира SIPRI*.

Если сравнить эти данные со странами Центральной Азии, то на локальном рынке военные расходы выше. Например, в Кыргызстане на оборону в прошлом году ушло $464,6 млн, а в Таджикистане – $139,5 млн. Здесь стоит отметить, что данных по Туркменистану и Узбекистану в отчете SIPRI нет.

В других же государствах из госбюджета на защиту тратят больше. В Беларуси в прошлом году ушло $1,4 млрд, Азербайджане – $3,5 млрд, Румынии – $5,6млрд, Турции – $15,8 млрд, Южной Корее – $47,9 млрд, Германии – $66,8 млрд.

В связи с войной в России и Украине на оборону стали тратить еще больше: $109,4 млрд и $64,7 млрд в 2023 году соответственно. Если сравнить эти показатели с 2019 годом, то рост в первом случае составил 1,6 раза, а во втором – в 10,3 раза.

Самые большие расходы в мире – в Китае ($296,4 млрд) и США ($916 млрд).

Однако если рассматривать ситуацию по доле оборонного бюджета к ВВП, то среди стран ЦА Казахстан сильно отстает. В 2019 году военные траты в РК немного превышали 1% от ВВП, а по итогам 2023-го снизились до 0,48%.

В Кыргызстане расходы на защиту границ равнялись в прошлом году 3,62% от ВВП, в Таджикистане – 1,22%, Беларуси – 1,80%, Азербайджане – 4,60%.

Выше показатели у Израиля, России и Украины – 5,32%, 5,86% и 36,65% соответственно.

Процент США на военные нужды в 2023 году составил 3,36% от ВВП, а Китая – 1,67%.

Также траты на оборону отличаются и по доле от общих государственных расходов стран.

В Казахстане пять лет назад (2019 год) на защиту ушло чуть больше 5% от госбюджета, а в прошлом году – 2,1%.

А вот в Кыргызстане этот показатель вырос с 4,4% в 2019-м до 10,5% в 2023-м.

Интересно, что в Беларуси доля военных трат в общих госрасходах была высокой в 2019 году – 37,3%, а в 2023 году выросла еще больше – до 50,6%.

Что касается других стран, то показатель зачастую почти не меняется, за исключением, конечно, Украины (9,8% – в 2019-м, 58,1% – в 2023-м) и России (11,4% – в 2019-м, 16,1% – в 2023-м).

Более подробная информация представлена в инфографике.

*Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) – шведский аналитический центр, занимающийся изучением проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружением и разоружением.

Источник данных: министерство финансов РК, SIPRI