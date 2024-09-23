Россия выдала Казахстану подозреваемого в педофилии

Россия выдала Казахстану подозреваемого в половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Кадр из видео

По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он был задержан в городе Новосибирске Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину", - рассказали в Генпрокуратуре.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.