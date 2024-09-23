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23.09.2024, 10:35

Независимые эксперты будут подтверждать группу инвалидности для казахстанцев

Новости Казахстана 0 297

В Казахстане стартовал пилотный проект по привлечению независимых экспертов к освидетельствованию граждан, направляемых медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу (МСЭ), в заочном проактивном формате, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Полномасштабное внедрение института независимых экспертов предусмотрено в социальном кодексе РК с 1 января 2025 года.

Для апробирования механизма введения независимых экспертов в процесс освидетельствования граждан в апреле 2024 года министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принят совместный приказ. Он регламентирует порядок прохождения претендентами тестирования и предоставления пакета требуемых документов. Одними из основных требований являются высшее медицинское образование, наличие сертификата специалиста в области здравоохранения, а также документ, подтверждающий прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения медико-социальной экспертизы. Таким образом, отбор независимых экспертов будет осуществляться на конкурсной основе с учетом уровня квалификации и стажа работы.

В рамках запуска пилотного проекта по привлечению на МСЭ независимых экспертов в конкурсе участвовали порядка 50 человек. Все этапы отбора прошли 18 врачей-экспертов, которые уже приступили к работе.

Экспертиза проводится следующим образом: медицинские документы поступают к эксперту автоматически в электронном и обезличенном виде на основе данных, полученных из информационных систем государственных органов и министерства здравоохранения.

Распределение дел осуществляется в экстерриториальном порядке. Это значит, что эксперту, проживающему в Алматы, поступают документы из других регионов страны, за исключением Алматы. Введение института независимых экспертов направлено на исключение прямого контакта граждан с экспертами, и, соответственно, коррупционных составляющих.

После проведения процедур медико-социальной экспертизы, при установлении группы инвалидности, дальнейшее назначение положенных социальных выплат и специальных социальных услуг проводится проактивно без участия заявителя.

Пилотный проект по заочному формату проведения МСЭ успешно апробируется по всей территории Казахстана с 1 января 2022 года. На сегодняшний день освидетельствование в заочном проактивном формате проводится по 30 нозологическим формам.

Сообщается, что с начала текущего года было рассмотрено более 60,4 тысяч заявок со всех регионов республики.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Хотели как лучше или наоборот? Очередная лазейка для коррупционеров и мздаимцев.
23.09.2024, 06:30
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