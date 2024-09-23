Видео с полицейским на капоте Gelandewagen обсуждают в Казнете

В социальных сетях появилось видео, где запечатлен движущийся Gelandewagen, на капоте которого лежит человек в полицейской форме, передает Tengrinews.kz.
Согласно подписи к ролику, видео было снято в Алматы.
Как выяснилось, запечатленный на видео инцидент не имеет отношения к какому-либо правонарушению. Сцена с "полицейским" постановочная и была снята в рамках производства кино.
"Данное видео было снято в рамках съемок полнометражного художественного фильма. Все действия и трюки выполнены профессиональными каскадерами. Во время съемок никто не пострадал. С целью обеспечения безопасности во время производства съемочный процесс был согласован с ДП Алматы", - рассказал исполнительный продюсер Азиз Векимов.
Комментарии0 комментарий(ев)