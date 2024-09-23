Видео с полицейским на капоте Gelandewagen обсуждают в Казнете

В социальных сетях появилось видео, где запечатлен движущийся Gelandewagen, на капоте которого лежит человек в полицейской форме, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Согласно подписи к ролику, видео было снято в Алматы.

Как выяснилось, запечатленный на видео инцидент не имеет отношения к какому-либо правонарушению. Сцена с "полицейским" постановочная и была снята в рамках производства кино.