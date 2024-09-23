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23.09.2024, 10:58

Сколько стоит выучить казахский язык?

Новости Казахстана 0 348

Аналитики ranking.kz рассказали на какую сумму нужно рассчитывать, если вы всерьез хотите учить государственный язык, передает  «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Есть несколько вариантов.

Первый: не тратить ни тенге. В каждом крупном городе, областном центре есть возможности для посещения бесплатных курсов. Как правило, их финансирует государство. Группы работают при библиотеках, государственных языковых центрах. Есть и альтернативный вариант — изучение казахского в частных разговорных клубах, которые работают на волонтерских началах либо за счёт спонсоров.

Второй вариант: проходить обучение в группах. В таблице мы представили информацию о ценах по нескольким крупным городам Казахстана. Собрали её по открытым данным с сайтов языковых школ и центров, которые обучают желающих казахскому языку. Минимальную стоимость за курс из 12 занятий — 15 тыс. тг — нашли в Алматы. Средняя цена месячного абонемента — 20 тыс. тг, максимальная — 32 тыс. тг.

Важно отметить: в процессе поиска данных оказалось, что в некоторых областных центрах страны низкая конкуренция между языковыми центрами. Это можно определить, в числе прочего, по маркетинговой активности частных школ: они не публикуют о себе подробную информацию на агрегаторах, не создают свои сайты, не ведут соцсети.

Третий вариант: заниматься индивидуально с репетиторами онлайн или офлайн. Цены для разных форматов обучения отличаются. За часовое удалённое занятие минимально нужно заплатить 1,1 тыс. тг. При графике в три урока в неделю за месяц необходимо отдать 13,2 тыс. тг. Если хочется общаться с наставником офлайн, можно найти специалиста на любом агрегаторе объявлений или в языковом центре. Средняя цена за часовое занятие с частным репетитором — 2,5 тыс. тг, за 12 уроков — 30 тыс. тг. Самый дорогой вариант — индивидуальные занятия с преподавателем языкового центра. Стоимость таких уроков в крупных городах составляет в среднем 5 тыс. тг, самый большой ценник — 14 тыс. тг за занятие. Таким образом, максимально возможная стоимость индивидуальных уроков казахского в языковом центре составляет 168 тыс. тг за месяц.

Чтобы определить степень владения населения государственным языком, Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования ежегодно проводит социологические исследования. По итогам этой работы известно, что в 2023 году доля населения РК, владеющего казахским языком, уменьшилась с 92% до 81%. По уровню знания языка показатели разнятся. Лишь 48,7% опрошенных заявили, что свободно владеют государственным языком. 18,5% отметили, что свободно говорят и читают, но с письменной речью у них неважно. Ещё 7% понимают фразы и могут объясниться на языке Абая, а 6,8% тоже понимают речь, но сами не говорят.

А теперь посмотрим, как обстоит дело у казахстанцев с владением другими языками. Судя по результатам опросов, 90,5% населения Казахстана владеют русским, 29% — английским, 29% респондентов знают сразу три языка. Исследования за 2024 год ещё не завершены.

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