Олимпийский чемпион назвал главную проблему сборной Казахстана

Фото: Boxing News

На Олимпиаде в Париже мужская сборная Казахстана по боксу завоевала только одно серебро. Василий Жиров высказался о причинах ухудшения результатов национальной команды.

- В чем вы видите сейчас проблему? Кумовство, коррупция, проблема с кадрами, финансированием?

"Здесь я должен вникнуть в положение, потому что я сам только приехал и не могу сказать сразу - вот это проблема и вот это. Нет, я должен зайти, посмотреть, узнать, в чем проблема, и эту проблему искоренить. Конечно, это работа тяжелая, но я думаю, что ее возможно сделать", - заявил Жиров в интервью YouTube-каналу "Голос народа".

По словам олимпийского чемпиона, с ним вели переговоры о возможности возглавить национальную команду, но не вышли с официальным предложением. Жиров готов тренировать и знает, как улучшить результаты сборной Казахстана.

"Многие боксеры хорошо физически подготовлены, но они не устремлены к цели, для чего они это делают. Много боксеров не понимают до конца сути - быть лучшим в мире. То, кто они есть на самом деле. И как можно достичь этой цели. Я могу просто на своем примере объяснить, рассказать. Я знаю, что это все возможно. Из любого человека, кто имеет хорошую спортивную подготовку, можно сделать хорошего боксера, если он имеет цель", - считает Жиров.

Отметим, что с 1996 по 2016 год национальная сборная по боксу с каждых Олимпийских игр привозила минимум по одной золотой медали. На Играх в Токио (2021) казахстанские боксеры завоевали две бронзы, а в Париже - одно серебро.

50-летний Василий Жиров в 1995 году стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 1996 году принес Казахстану первое золото Олимпийских игр в боксе. В 1997 году казахстанец дебютировал на профессиональном ринге и смог стать чемпионом мира по версии WBC и IBF. В 2009 году Жиров объявил об окончании карьеры.