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23.09.2024, 12:19

Сына экс-акима Караганды отправили в тюрьму за жестокое избиение престарелой матери

Новости Казахстана 0 502

Наследнику бывшего акима Караганды и экс-депутата мажилиса парламента вынесли приговор за избиение 78-летней матери, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью своей матери, 1946 года рождения, рассматривали в Казыбекбийском районном суде Караганды.

«Подсудимый, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей матерью К., нанес удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей, причинив ей вред здоровью в виде закрытой черепно-лицевой травмы в виде сотрясения головного мозга в остром периоде, перелома латеральной стенки орбиты правого глаза, перелома правой скуловой дуги, передней, задней стенок правой гайморовой пазухи, с развитием гемосинуса, кровоподтека лица; закрытая тупая травма грудной клетки справа в виде перелома 3,4,5,6-го ребер; закрытый неосложненный компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка», - установил суд.

Вину У. доказали показаниями потерпевшей, свидетелей и заключениями экспертиз.

Прокурор просил посадить мужчину на три года в тюрьму, потерпевшая также просила назначить для своего сына максимальное наказание.

Адвокаты подсудимого просили не лишать его свободы.

«В отношении У. суд учел его личность, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, непризнание вины и не раскаяние в содеянном, нанесение телесных повреждений в отношении близкого человека – своей матери», - говорится в сообщении суда.

В итоге, приговором суда от 23 сентября 2024 года, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Исковые требования он удовлетворил полностью, с мужчины взыскали компенсацию за моральный вред в размере 1 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Об избиении вдовы бывшего акимат стало известно в феврале этого года. Женщина двое суток пролежала дома, не обращаясь за медпомощью, боясь, что ее сына привлекут к ответственности.

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