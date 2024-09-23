Казахстан выиграл суд в Париже против турецкой компании

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Как сообщили в Минюсте, 25 октября 2021 года Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта (КАД) заключил контракт с F&A Road Construction на реконструкцию автодороги Курты - Бурылбайтал. Комитет перечислил компании аванс в размере 5,9 миллиарда тенге для мобилизации техники и подготовки материалов. Однако турецкий подрядчик не приступил к работам, и в мае 2022 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Попытки КАД вернуть аванс мирным путем не принесли результаты.

"По поручению правительства Министерство юстиции инициировало арбитраж против подрядчика и предприняло активные меры для возврата денежных средств. В апреле 2024 года, совместно с юридической фирмой White & Case LLP, подали заявление в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Приоритетом в работе стало возврат государственных средств. В результате, в июне 2024 года подрядчик предложил заключить мировое соглашение, и 28 августа 2024 года КАД подписал соглашение об урегулировании. Согласно этому соглашению, подрядчик обязался вернуть авансовый платеж в размере 5,9 миллиарда тенге до 26 сентября 2024 года, а также компенсировать юридические расходы Министерства юстиции: 280 тысяч долларов за услуги (больше 134 миллионов тенге - прим.) и 85 тысяч долларов арбитражного взноса (больше 40 миллионов тенге - прим.)", - сообщили в министерстве.

В министерстве уточнили, что имеют в наличие еще три аналогичных потенциальных спора, связанных с невыполнением обязательств и невозвратом авансовых платежей дорожными подрядчиками.