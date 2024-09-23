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23.09.2024, 12:32

Казахстан выиграл суд в Париже против турецкой компании

Новости Казахстана 0 447

Казахстан отсудил 6 миллиардов у турецкой компании, обещавшей реконструировать трассу Курты - Бурылбайтал, передает Tengri Auto. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства юстиции.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в Минюсте, 25 октября 2021 года Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта (КАД) заключил контракт с F&A Road Construction на реконструкцию автодороги Курты - Бурылбайтал. Комитет перечислил компании аванс в размере 5,9 миллиарда тенге для мобилизации техники и подготовки материалов. Однако турецкий подрядчик не приступил к работам, и в мае 2022 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Попытки КАД вернуть аванс мирным путем не принесли результаты.

"По поручению правительства Министерство юстиции инициировало арбитраж против подрядчика и предприняло активные меры для возврата денежных средств. В апреле 2024 года, совместно с юридической фирмой White & Case LLP, подали заявление в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Приоритетом в работе стало возврат государственных средств.

В результате, в июне 2024 года подрядчик предложил заключить мировое соглашение, и 28 августа 2024 года КАД подписал соглашение об урегулировании. Согласно этому соглашению, подрядчик обязался вернуть авансовый платеж в размере 5,9 миллиарда тенге до 26 сентября 2024 года, а также компенсировать юридические расходы Министерства юстиции: 280 тысяч долларов за услуги (больше 134 миллионов тенге - прим.) и 85 тысяч долларов арбитражного взноса (больше 40 миллионов тенге - прим.)", - сообщили в министерстве.

В министерстве уточнили, что имеют в наличие еще три аналогичных потенциальных спора, связанных с невыполнением обязательств и невозвратом авансовых платежей дорожными подрядчиками.

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