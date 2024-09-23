Проигравший миллионы в казино Байзаков рассказал о неэффективности рехабов

«Меня закрыли в рехаб. Это была инициатива сестры», - ответил он на вопрос.

В лечебницу брат известной инстадивы поехал не добровольно, его обманули, сообщив, что он «поедет в клинику, чтобы полежать и отдохнуть».

«Я думал, будет система, фрукты, оказалось это не так как на картинках. Меня привезли в психически-реабилитационный центр. Обманули, даже не лечили меня. Я договорился, хотя ложили меня на месяц, через 10 дней вышел оттуда», - признался Алихан.

В заключение он сказал, что «логика рехаба состоит в том, чем ты больше платишь, тем ты дольше лежишь». Он подтвердил догадки о том, что рехаб «просто наживается на пациентах».

«Нет логики лечить их. Чем дольше они лежат, тем больше зарабатывают (рехабы – прим. NT)», -резюмировал Алихан Байзаков.

Еще в 2021 году родной брат скандально известной блогерши Айжан Байзаковой Алихан рассказал общественности об игромании.