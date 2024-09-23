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23.09.2024, 14:23

Очередной суицид: 18-летний парень погиб в Алматы

Новости Казахстана 0 782

В Алматы погиб 18-летний парень. В полиции подтвердили информацию, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее в соцсетях появилась информация, что с одной из многоэтажек города якобы спрыгнул 18-летний парень. В департаменте полиции Алматы факт смерти парня подтвердили.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Это уже шестой случай гибели молодых людей и подростков в мегаполисе за последние две недели. Ранее, 22 сентября, во дворе многоэтажного жилого дома Алматы было обнаружено тело курсанта 3-го курса, находившегося в очередном увольнении. Причина смерти - падение с высоты.

21 сентября 12-летняя девочка, погибла, упав с 13-го этажа высотки в Алматы.

16 сентября две школьницы упали с высоты в Алматы. После трагического происшествия заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что гибель девочек - это однозначно суицид. Позже в сети появились предположения, что в этом замешаны "опасные" онлайн-игры и специфичная литература. Однако пока официального подтверждения этому нет.

12 сентября в военном институте в Алматы повешенным нашли сержанта 1980 года рождения.

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