К казахстанским студентам обратились с важной информацией о стипендии

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Из заявления АО следует, что "выплата государственной стипендии за сентябрь текущего года обучающимся на первом курсе первого семестра 2024-2025 учебного года будет осуществлена в течение октября после проверки отчетов от ОВПО по состоянию на 30 сентября", в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства от 7 февраля 2008 года.

"Также сообщаем, что вновь поступившим студентам первого курса медицинских вузов стипендия за сентябрь будет выплачена в октябре за два месяца суммарно (сентябрь-октябрь). Выплаты будут произведены к концу месяца (октябрь). Контингенту студентов переходящих курсов (всем остальным студентам) выплата государственной стипендии за сентябрь будет осуществлена согласно предоставленным отчетам от ОВПО, то есть стипендия поступит до конца сентября".АО "Финансовый центр"

29 августа 2024 года Олжас Бектенов анонсировал увеличение размера стипендий студентов.