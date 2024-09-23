Казахстанец вызвал такси и попал под следствие

В Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД .

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Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать до нужного адреса.

По версии следствия, во время поездки он обнаружил мобильный телефон, который находился в заднем кармане переднего пассажирского сиденья, и прибрал его к рукам. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге.

"Задержанный дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято", — сообщили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Добавим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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