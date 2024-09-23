Токаев произвел назначения в КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначен двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением главы государства Жумабаев Марат Кабиденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки.
Распоряжением главы государства Наймантаев Алмас Тлепбергенович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Также, распоряжением главы государства Косжанов Бакытбек Жамалбекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должности сразу двух заместителей главы КНБ
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