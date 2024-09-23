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23.09.2024, 16:37

Кто получает самые высокие зарплаты в малых предприятиях в Казахстане

Новости Казахстана 0 403

Программисты, финансисты и горняки получают самые высокие зарплаты в малых предприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform
Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

При средней заработной плате среди малых предприятий в 331 635 тенге, самые высокие зарплаты получают работники информации и связи – 767 603 тенге. Следом идет финансовая и страховая деятельность – 484 646 тенге и горнодобывающая промышленность 462 430 тенге.

Самые маленькие зарплаты среди малых предприятий у рыболовства (148 405 тенге), услуг по проживанию и питанию (183 910 тенге) и ассенизаторов (188 052 тенге).

В регионах ситуация с зарплатами выглядит так:

  • Астана 373 221 тенге;
  • Алматы 416 146 тенге;
  • Шымкент 198 390 тенге;
  • Атырауская 576 186 тенге;
  • Мангистауская 522 744 тенге;
  • Улытау 384 299 тенге⁠;
  • Алматинская 287 303 тенге;
  • Западно-Казахстанская 239 594 тенге;
  • ⁠Кызылординская 230 222 тенге;
  • Акмолинская 227 052 тенге;
  • Карагандинская 225 334 тенге;
  • ⁠Костанайская 225 147 тенге;
  • Восточно-Казахстанская 224 357 тенге;
  • ⁠Туркестанская 222 940 тенге;
  • Жамбылская 213 407 тенге;
  • Северо-Казахстанская 211 698 тенге;
  • Абай 210 655 тенге;
  • Павлодарская 208 157 тенге;
  • Жетысу 200 731 тенге;
  • ⁠Актюбинская 187 402 тенге.

В Казахстане зарегистрировано 340 614 малых предприятий. По количеству лидирует Алматы (102 089), Астана (65 936) и Шымкент (18 998). Аутсайдерами стали область Абай (4761) и Жетысу (4635).

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