Кто получает самые высокие зарплаты в малых предприятиях в Казахстане

Программисты, финансисты и горняки получают самые высокие зарплаты в малых предприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

При средней заработной плате среди малых предприятий в 331 635 тенге, самые высокие зарплаты получают работники информации и связи – 767 603 тенге. Следом идет финансовая и страховая деятельность – 484 646 тенге и горнодобывающая промышленность 462 430 тенге.

Самые маленькие зарплаты среди малых предприятий у рыболовства (148 405 тенге), услуг по проживанию и питанию (183 910 тенге) и ассенизаторов (188 052 тенге).

В регионах ситуация с зарплатами выглядит так:

Астана 373 221 тенге;

Алматы 416 146 тенге;

Шымкент 198 390 тенге;

Атырауская 576 186 тенге;

Мангистауская 522 744 тенге;

Улытау 384 299 тенге⁠;

Алматинская 287 303 тенге;

Западно-Казахстанская 239 594 тенге;

⁠Кызылординская 230 222 тенге;

Акмолинская 227 052 тенге;

Карагандинская 225 334 тенге;

⁠Костанайская 225 147 тенге;

Восточно-Казахстанская 224 357 тенге;

⁠Туркестанская 222 940 тенге;

Жамбылская 213 407 тенге;

Северо-Казахстанская 211 698 тенге;

Абай 210 655 тенге;

Павлодарская 208 157 тенге;

Жетысу 200 731 тенге;

⁠Актюбинская 187 402 тенге.

В Казахстане зарегистрировано 340 614 малых предприятий. По количеству лидирует Алматы (102 089), Астана (65 936) и Шымкент (18 998). Аутсайдерами стали область Абай (4761) и Жетысу (4635).