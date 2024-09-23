Кто получает самые высокие зарплаты в малых предприятиях в Казахстане

Программисты, финансисты и горняки получают самые высокие зарплаты в малых предприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.
При средней заработной плате среди малых предприятий в 331 635 тенге, самые высокие зарплаты получают работники информации и связи – 767 603 тенге. Следом идет финансовая и страховая деятельность – 484 646 тенге и горнодобывающая промышленность 462 430 тенге.
Самые маленькие зарплаты среди малых предприятий у рыболовства (148 405 тенге), услуг по проживанию и питанию (183 910 тенге) и ассенизаторов (188 052 тенге).
В регионах ситуация с зарплатами выглядит так:
В Казахстане зарегистрировано 340 614 малых предприятий. По количеству лидирует Алматы (102 089), Астана (65 936) и Шымкент (18 998). Аутсайдерами стали область Абай (4761) и Жетысу (4635).
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