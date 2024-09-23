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23.09.2024, 17:37

Более года в космосе: экипаж МКС приземлился в Казахстане

Новости Казахстана 0 379

Близ Жезказгана сел спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмос", проведшими год на МКС, а также астронавтом NASA, передает NUR.KZ со ссылкой на "Роскосмос".

Фото: t.me/roscosmos_gk
Фото: t.me/roscosmos_gk

Как сообщается на сайте российской госкорпорации, аппарат приземлился в 16:59 по времени Астаны. Перед этим корабль отстыковался от российского узлового модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Астронавт NASA Трейси Дайсон пробыла в космосе 184 сутки.

Олег Кононенко за пять космических полетов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян), Трейси Дайсон за три полета — 373 сутки.

С сентября 2023 года по российской программе участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

На станции продолжает полет экипаж 72-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

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