Полицейских обязали выучить еще один язык в Казахстане

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По его словам, обучение жестовому языку помогает полицейским оперативно реагировать и оказывать поддержку людям с нарушениями слуха в экстренных ситуациях.

"Нередко в сложных или опасных ситуациях оказываются люди с особыми потребностями. Поэтому все наши патрульные учатся основным жестам, которые позволяют поддержать человека и оказать необходимую помощь. Это не просто формальность, а важный навык, который может спасти жизнь", - отметил Алекешев.

По его словам, каждый патрульный должен знать, как жестами показать: "Не волнуйтесь, полиция с вами, мы вам поможем".

"Это особенно важно в экстренных ситуациях, где нет времени на поиск переводчика или где нужно срочно передать простое, но важное сообщение. Такой подход позволяет полиции оперативно взаимодействовать с людьми с нарушениями слуха и делает улицы наших городов более безопасными для всех граждан. Полиция Казахстана продолжает работать над тем, чтобы быть ближе к каждому человеку и оказывать помощь вне зависимости от его особенностей", - добавил представитель МВД.

23 сентября отмечается Всемирный день жестовых языков.