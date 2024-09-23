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23.09.2024, 18:29

Полицейских обязали выучить еще один язык в Казахстане

Новости Казахстана 0 713

Сотрудников патрульной полиции в Казахстане обучают языку жестов. Об этом рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По его словам, обучение жестовому языку помогает полицейским оперативно реагировать и оказывать поддержку людям с нарушениями слуха в экстренных ситуациях.

"Нередко в сложных или опасных ситуациях оказываются люди с особыми потребностями. Поэтому все наши патрульные учатся основным жестам, которые позволяют поддержать человека и оказать необходимую помощь. Это не просто формальность, а важный навык, который может спасти жизнь", - отметил Алекешев.

По его словам, каждый патрульный должен знать, как жестами показать: "Не волнуйтесь, полиция с вами, мы вам поможем".

"Это особенно важно в экстренных ситуациях, где нет времени на поиск переводчика или где нужно срочно передать простое, но важное сообщение. Такой подход позволяет полиции оперативно взаимодействовать с людьми с нарушениями слуха и делает улицы наших городов более безопасными для всех граждан. Полиция Казахстана продолжает работать над тем, чтобы быть ближе к каждому человеку и оказывать помощь вне зависимости от его особенностей", - добавил представитель МВД.

23 сентября отмечается Всемирный день жестовых языков.

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