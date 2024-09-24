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23.09.2024, 19:25

Казахстанский финрегулятор сделал заявление о Kaspi Bank

Новости Казахстана 0 1 253

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) распространило информационное сообщение в связи с последней публикацией о Kaspi Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление внешних коммуникаций АРРФР.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в агентстве, Kaspi Bank является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующим устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

"По состоянию на сентябрь 2024 года банк является вторым в Казахстане по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе. Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска", - говорится в информационном сообщении.

Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников, добавили в АРРФР.

"В свою очередь, ранее агентством в отношении банков второго уровня были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций", - сообщили в агентстве.

Казахстанские эксперты назвали отчет Culper Research атакой шортистов и очередной попыткой манипулировать рынком.

"Профессиональные шортисты, такие как Hindenburg Research и Culper Research, часто нацеливаются на компании из стран с предвзятым восприятием у массовых инвесторов. А обвинения в связях с Россией и нарушении санкций становятся удобной темой для таких атак. Например, Freedom в прошлом году и Kaspi сейчас. Важно отметить, что подавляющее большинство подобных отчетов в итоге оказываются необоснованными, и компании восстанавливают свою рыночную капитализацию", - сообщил аналитик альянса QazTech Александр Дауранов.

Основатель и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов также отмечает, что "самую крупную экосистему в Казахстане Kaspi.kz атаковали в СМИ очередные шортисты".

"Набор обвинений - просто какая-то коллекция штампов про наш регион. Санкции, AML, Россия. Масса домыслов и спекуляций на стереотипах, мол, ну чего еще вы ждете от компании из Центральной Азии?

Мы не партнеры, но мы игроки на одном и том же рынке. Мы все более-менее понимаем, что делают, а чего не делают наши коллеги. А еще лучше мы знаем, как действительно устроен санкционный режим и практики AML и Compliance. Kaspi очень аккуратно относится ко всем этим процессам, на рынке у них очень хорошая репутация. Люди, которые обвиняют тебя в связях с "российским" Raiffeisen Bank для переводов в рублях, ничего не понимают ни про сам санкционный режим, ни про нашу географию", - написал Турлов на своей странице в Instagram.

Финансовый аналитик, автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев считает, что "подобные шортисты должны быть наказаны".

"Не так давно Комиссия по ценным бумагам и биржам и Минюст США предъявили обвинения активисту и известному инвестору Эндрю Лефту и его фирме Citron Capital LLC за участие в многолетней схеме мошенничества на сумму 20 миллионов долларов. По мнению ведомства, компания публиковала ложные и вводящие в заблуждение заявления, на основе которых делала рекомендации по инвестициям в акции", - написал Чеботарев.

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