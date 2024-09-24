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23.09.2024, 20:37

Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн

Новости Казахстана 0 1 175

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) 23 сентября 2024 года рассказали, на какую сумму гарантируются депозиты, открытые онлайн, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В фонде отметили, что множество банковских услуг, в том числе открытие нового вклада, доступны не только в отделениях, но и в официальных мобильных приложениях банков.

"Банковские вклады, открытые онлайн, гарантируются КФГД в том же порядке и на ту же сумму, что и открытые лично в отделении банка", – напомнили гражданам в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

Согласно информации, сумма гарантии по депозитам в казахстанских банках зависит только от вида и валюты:

  • сберегательные вклады в тенге гарантируются максимально на 20 млн тенге;
  • другие депозиты, счета и карточки в тенге – до 10 млн тенге;
  • валютные вклады – до 5 млн тенге.
"Вклады, размещенные в разных банках – участниках системы гарантирования депозитов, гарантируются отдельно".Пресс-служба КФГД

Чтобы вкладчики могли не только оценить условия по депозиту при открытии, но и получить полную информацию о том, как защищены деньги, фонд гарантирования депозитов разработал и внедрил новую форму уведомления для клиентов банков.

"Теперь каждый вкладчик заранее осведомлен не только о том, как именно КФГД защищает деньги (выплачивает возмещение), но и о том, как верно рассчитать сумму гарантии. Вкладчики могут получить информацию, открывая депозит онлайн: обычно банки размещают ссылку на форму в онлайн-сервисах и официальных приложениях или включают информацию в комплексные договоры банковского обслуживания".Пресс-служба КФГД

Дополнительно стала обязательной для отображения и основная информация по конкретному виду депозита. Например, сберегательному или срочному – это закреплено законодательно в постановлении Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Первое, клиент банка теперь видит максимальную сумму гарантии КФГД в момент открытия депозита. Второе, заранее должны быть изложены условия выплаты вознаграждения, досрочного снятия денег и пролонгации, и так далее – это помогает выбрать самый подходящий вид депозита. Банк размещает эти сведения на первых страницах заявления на открытие депозита или отдельного документа, который клиенту предложат подписать в момент заключения договора банковского счета или вклада (эти документы доступны и при открытии депозита онлайн). Мы уверены, что новая инициатива КФГД, поддержанная АРРФР, позволит казахстанским вкладчикам принимать более информированные финансовые решения и получать максимальные преимущества".Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Адиль Утембаев

Если депозиты уже открыты и используются, калькулятор гарантии КФГД доступен на официальном сайте фонда.

"Консультации о гарантии по депозитам доступны также в колл-центре по короткому номеру 1460 (звонок бесплатный)", – добавили в пресс-службе КФГД.

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