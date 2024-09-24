«Это страшный диагноз»: Лилия Рах о деле Бишимбаева

Ранее стилист сама поделилась историей, где столкнулась с абьюзом.

«Я прожила с абьюзером много лет. Я сильный человек и сильная женщина, но я попала под влияние абьюзера, и это страшная история в моей жизни. Какое-то время я хотела стереть все это из своей памяти», — рассказала Лилия Рах в видео.

В интервью у журналистки Ксении Собчак Лилия уточнила, что речь о втором муже. Лилия сообщила, что уже через два месяца все поняла, но подумала, что все исправит.

«Наблюдая за процессом Бишимбаева я столько раз видела это лицо. Это манипуляция нереальная, даже тембр голоса — он может быть таким бархатным, когда он разговаривает с людьми о любви к тебе, и тут же… Вы понимаете? Мы не обращали внимания на это все, мне кажется, в мире. Но таких людей стало, к сожалению, очень много. Наверное, это сейчас правильно, что даже был этот суд, чтобы люди начали видеть и говорить об этих людях, потому что это надо искоренять, чтоб не было этого», — делится Лилия Рах в интервью.

Лилия уверена, что, когда сталкиваешься с таким человеком, не знаешь, что делать, нет психологического рецепта, как это излечить, его и не будет.

Лилия рассказала, что за 12 лет было большое количество случаев физического и психологического насилия. И поделилась одним случаем, где муж, имя которого Лилия не называет, кинул ее в стеклянный стол, который разбился, а затем пошел есть и спать. Стилист сравнила это с историей Бишимбаева.

«Бишимбаев тоже поел и спал, заметьте. Это абьюзеры. Это страшный диагноз», — подчеркнула лилия.

Она посоветовала лучше узнать человека, чтобы не столкнуться с абьюзером, не спешить, не надеяться, что это пройдет. Среди признаков назвала внезапный гнев, от любви до оскорблений, и сравнила ор абьюзера с рычанием, что его нужно научиться слышать.

Журналистка привела в пример развод Бишимбаева с первой женой, что он не отпускал ее и манипулировал. Лилия Рах сообщила, что более трех лет выходила их этого состояния, что полтора года мужчина ее преследовал звонками и угрозами.

Напомним, 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве супруги и приговорил к 24 годам лишения свободы.