Как казахстанцы теряют миллионы при покупке криптовалюты, рассказали эксперты в Казахстане

Казахстанцы все чаще интересуются криптовалютами для получения прибыли. Но вместе с возможностью заработать есть и определенные риски потери денег. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уже 8 криптовалютных бирж официально лицензированы в , а количество желающих инвестировать в цифровые активы растет.

Это связано с популярностью биткоина (BTC), эфира (ETH) и даже различных криптовалютных игр, привлекающих казахстанцев возможностями быстрого обогащения и даже рассматриваемых как средство инвестиций или сохранения капитала.

Но эта сфера имеет высокие риски потери денег.

Как сообщают специалисты криптовалютной биржи Binance, за 2023 год было зафиксировано около 15,5 тысяч киберпреступлений, а общая сумма ущерба от таких преступлений в 2022 году составила 58 млн тенге.

И эта тенденция продолжается​.

Так, уже в 2024 году всего один житель лишился 67 млн тенге, желая купить криптовалюту. Поэтому казахстанцам важно знать о том, как защитить себя и свои деньги, ведь украсть их могут на различных уровнях.

Программные риски

Казахстанцы могут случайно установить вредоносное программное обеспечение, перехватывающее данные из буфера обмена.

Когда пользователь копирует и вставляет адрес криптокошелька для перевода криптовалюты, вредоносная программа заменяет оригинальный адрес на свой. Если пользователь завершает перевод, не заметив изменения, криптовалюта отправляется на кошелек злоумышленника безвозвратно.

"Вредоносная программа часто распространяется через неофициальные приложения и плагины: на Android, iOS и веб-приложениях. Многие пользователи устанавливают их случайно", – сообщают эксперты.

А чтобы защитить себя от этого риска, нужно:

проверять приложения и плагины на подлинность и безопасность, не скачивать программы и приложения из неофициальных источников;

минимум дважды проверять весь адрес вывода средств целиком, прежде чем совершать какие-либо операции (можно отправить скриншот получателю для проверки);

установить на свои устройства надежное защитное программное обеспечение для обнаружения и удаления вредоносных программ;

следить за последними рекомендациями по безопасности от надежных источников.

Другие виды обмана

Мошенники также могут притворяться, что предлагают потенциально полезные услуги: возврат средств, товары по ценам значительно ниже рыночных или высокая прибыль от инвестиций.

Но после того, как жертва заплатит за товар или услугу, мошенники перестают выходить на связь, что делает невозможным возврат средств.

"Также распространены схемы с холодными звонками, электронными письмами и сообщениями в социальных сетях, предлагающими услуги, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Всегда проверяйте контактную информацию продавцов, чьи товары и услуги вы собираетесь приобрести, например, электронную почту или группы в соцсетях. Ищите тонкие различия в написании, которые мошенники используют, чтобы выдать себя за известные компании", – советуют эксперты.

Таким образом, популярность криптовалют привлекает все больше казахстанцев, желающих инвестировать или торговать цифровыми активами ради получения прибыли. Однако эта сфера имеет свои риски, которые следует учитывать для защиты своих интересов.