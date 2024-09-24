Приехала “праворулька“: куда обращаться на таксистов-нарушителей

Как нам сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, если перевозка такси осуществляется автомобилем, зарегистрированным в иностранном государстве, то необходимо обращаться в Ситуационный центр Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта по номеру 8 (7172) 98 35 35.

"Если перевозка такси осуществляется автомобилем с правосторонним рулевым управлением, то необходимо обращаться в Комитет административной полиции МВД (102, 112 и 1402) или в Ситуационный центр КАТТК МТ (тел. 8 (7172) 983 535).

Также напоминаем, что необходимо обращаться и в службу поддержки самих таксомоторных организаций", - сообщила официальный представитель Министерства транспорта Ляззат Стамгазиева.