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24.09.2024, 08:24

Приехала “праворулька“: куда обращаться на таксистов-нарушителей

Новости Казахстана 0 380

Согласно изменениям в Законе "Об автомобильном транспорте", в Казахстане запрещена деятельность по перевозке пассажиров автотранспортом, имеющим иностранный государственный регистрационный номерной знак или правостороннее рулевое управление. Куда обращаться, если таксист нарушил данные правила, рассказывает Tengri Auto.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E
Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

Как нам сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, если перевозка такси осуществляется автомобилем, зарегистрированным в иностранном государстве, то необходимо обращаться в Ситуационный центр Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта по номеру 8 (7172) 98 35 35.

"Если перевозка такси осуществляется автомобилем с правосторонним рулевым управлением, то необходимо обращаться в Комитет административной полиции МВД (102, 112 и 1402) или в Ситуационный центр КАТТК МТ (тел. 8 (7172) 983 535).

Также напоминаем, что необходимо обращаться и в службу поддержки самих таксомоторных организаций", - сообщила официальный представитель Министерства транспорта Ляззат Стамгазиева.

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